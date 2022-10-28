Fenerbahçe'de Jorge Jesus farkı! Tam 7 futbolcu zirve yaptı...
Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe, gruptaki 5. maçında Rennes ile 3-0 geriye düştüğü maçın ardından 3-3 berabere kaldı. Sarı-lacivertlilerde rotasyonuyla dikkat çeken Jesus'un takım kalitesini ne kadar yüksekte tuttuğu bir kez daha ortaya çıktı. Fenerbahçe'de Enner Valencia, Michy Batshuayi, İsmail Yüksek, Miguel Crespo, Ferdi Kadıoğlu, Diego Rossi ve İrfan Can Kahveci bireysel performanslarıyla gelişim gösteren ve ön plana çıkan oyuncuların başında geldi. (FB SPOR HABERLERİ)
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 28.10.2022- 09:44
Daha önce çalıştırdığı kulüplerde hem takımın hem de oyuncuların bireysel olarak performanslarında yükseliş gözlenirken bu durum Fenerbahçe'de de gerçekleşti.
GOL OLUP YAĞDILAR
Takvim'in haberine göre özellikle hücum anlamında Fenerbahçe 9 maçta 28 gol atarak bu gelişi gösterirken 1-2 maç dışında takımın savunma performansı da olumlu sinyaller verdi. En ciddi yükseliş ise oyuncuların bireysel performanslarında ortaya çıktı.
7 İSİM ZİRVE YAPTI
Sarı-lacivertlilerde Enner Valencia, Michy Batshuayi, İsmail Yüksek, Miguel Crespo, Ferdi Kadıoğlu, Diego Rossi ve İrfan Can Kahveci bireysel performanslarıyla gelişim gösteren ve ön plana çıkan oyuncuların başında geldi.
DEVLER TAKİBE BAŞLADI
Bunun yanında tüm resmi maçlarda forma giyen Attila Szalai de ciddi bir fiziksel gelişim yaşamış durumda. Crespo, Ferdi, İsmail ve Rossi de gösterdikleri bireysel gelişimin dışında piyasa diğerlerini de ikiye katlamış gibi görünüyor.
Çok fazla şans bulamasa da güncel piyasa değeri 10 milyon Euro'yu bulan Arda Güler'in Rennes maçında oyuna girdikten sonra da kendisini hazır tuttuğu ortaya çıktı.