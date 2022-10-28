Fenerbahçe'de Jorge Jesus farkı! Tam 7 futbolcu zirve yaptı...

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe, gruptaki 5. maçında Rennes ile 3-0 geriye düştüğü maçın ardından 3-3 berabere kaldı. Sarı-lacivertlilerde rotasyonuyla dikkat çeken Jesus'un takım kalitesini ne kadar yüksekte tuttuğu bir kez daha ortaya çıktı. Fenerbahçe'de Enner Valencia, Michy Batshuayi, İsmail Yüksek, Miguel Crespo, Ferdi Kadıoğlu, Diego Rossi ve İrfan Can Kahveci bireysel performanslarıyla gelişim gösteren ve ön plana çıkan oyuncuların başında geldi. (FB SPOR HABERLERİ)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 28.10.2022- 09:44