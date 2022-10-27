ÜLKE PUANI SIRALAMASI - UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı?

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde gruplarında 5. hafta maçları sona erdi. UEFA Avrupa Ligi temsilcilerimizden Fenerbahçe, evinde Rennes ile 3-3 berabere kaldı ve liderliğini sürdürdü. Trabzonspor, deplasmanda Kızılyıldız ile 1-1 berabere kaldı. UEFA Konferans Ligi'nde ise Başakşehir, Fiorentina deplasmanından 2-1'lik skorla mağlup ayrıldı. Ancak gruptan çıkmayı garantiledi. Sivasspor ise Cluj'ü evinde 3-0 mağlup etti ve üst tura yükseldi. Temsilcilerimizden sonra UEFA ülke puanlarında sıralama değişti. İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 28.10.2022- 00:24 Güncelleme Tarihi: 28.10.2022- 00:36