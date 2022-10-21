Süper Lig'in 11. haftasında yarın Medipol Başakşehir'i ağırlayacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında yarın Medipol Başakşehir'i konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Pas çalışmasıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel organizasyonlarla tamamlandı.

Ülker Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe-Medipol Başakşehir müsabakası, saat 20.00'de başlayacak.