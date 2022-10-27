UEFA Avrupa Ligi B Grubu 5. maçında Rennes ile evinde karşılaşan temsilcimiz Fenerbahçe, 3-0 geriye düştüğü maçı 3-3'e getirmeyi başardı. Zorlu mücadele sonrası sarı-lacivertlilerin 3. golünü kaydeden Emre Mor önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE EMRE MOR'UN SÖZLERİ:

Geri döndük. Bu geri dönüşte inancımızın büyük bir payı vardı. Kaliteli bir takım olduğumuzu gösterdik. Bir sonraki maça en iyi şekilde odaklanacağız. Grubumuzda birinci olmak istiyoruz.

Michy'ye de hakkını vermek gerekiyor, rakibi engelledi ve bir anda kaleciyle karşı karşıya kaldım. Şutu attım ve gol oldu. Şanslıydım, belki de diğer maçlarda şanssızdım, bilmiyorum. Bu geri dönüşü hak ettiğimizi düşünüyorum.

Muazzam bir destek veriyor taraftarımız. Bundan dolayı da futbol oynuyorum. Onları mutlu etmek istiyorum. Bugün en önemli şey geri dönüştü, bundan dolayı da keyifliyim.