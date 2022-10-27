Fenerbahçeli Zajc Rennes maçındaki golünü yorumladı!

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Rennes ile evinde 3-3 berabere kaldı. Maçta şık bir frikik golü atan Miha Zajc, mücadele sonu açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 27.10.2022- 22:07