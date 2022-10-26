UEFA Avrupa Ligi B Grubu 5. maçında Fenerbahçe sahasında Rennes'le karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertli takım Fransız ekibini yenmesi halinde grup liderliğini garantileyecek ve adını direkt son 16'ya yazdıracak. Kanarya lider ayrılması halinde ise ekstra yaklaşık 20 milyon TL'lik bir gelir daha kazanacak. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

UEFA Avrupa Ligi'nde lider konumda olan Fenerbahçe 27 Ekim Perşembe akşamı Rennes ile grup liderliği için kritik bir maça çıkacak. Gruptan lider çıkan takımlar 9 Mart tarihine kadar maç yapmazken, ikinci sırada yer alacak 8 ekip ise Şampiyonlar Ligi'nden elenerek gelen 8 takımla 16 Şubat'ta düello maçları oynayacak.

GALİBİYET ŞART

Fenerbahçe, yolu uzatmamak ve 9 Mart'a kadar sadece Süper Lig'e konsantre olmak için Rennes'i İstanbul'da yenmek zorunda. Beraberlikte ise iş 3 Kasım'da Polonya'da oynanacak Dinamo Kiev maçına kalacak.

20 MİLYONLUK MAÇ

Rennes galibiyeti ile liderliği garantilemesi durumunda sıkışık takvimde rahat bir nefes alma şansı yakalayacak olan Fenerbahçe ayrıca 1.'lik ödülü olarak ekstra 20 milyon lira kazanacak. Kanarya, 3 milyon 630 bin eurosu katılım, 2 milyon 100 bin eurosu performans, 2 milyon 904 bin eurosu katsayı, 2.5 milyon eurosu da tahmini market geliri olmak üzere toplam 11 milyon 134 bin euro almayı hak kazandı. Grup liderliği ile 1.1 milyon euro daha gelecek ve bu rakam 12.2 milyon euroya çıkacak.

1 MAÇ İSTANBUL DIŞINDA

Fenerbahçe bu hafta Ülker Stadı'nda oynayacağı Rennes maçından sonra Dünya Kupası için liglere verilecek araya kadar sadece 1 kez İstanbul dışına çıkacak.

YALNIZCA DINAMO KIEV...

Bu hafta ligde Atatürk Olimpiyat Stadı'nda İstanbulspor ile karşılaşacak olan sarı lacivertliler sonrasında 3 Kasım'da UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev ile Polonya'da karşılaşacak. 7 Kasım'da Sivas, 12 Kasım'da Giresunspor'u evinde ağırlayarak puan farkını açmaya çalışacak olan Fenerbahçe, Dünya Kupası sonrası ise Trabzon'a gidecek.

