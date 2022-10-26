Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Rennes ile oynayacağı karşılaşma öncesi Jorge Jesus ve İrfan Can Kahveci konuştu. Jesus, "Yarın, gruptaki en güçlü rakibimizle karşılaşacağız. Bu tarz maçlarda çok tecrübeleri var. En iyi halimizle kalitemizi ortaya koymak istiyoruz. Lider çıkacak kalitemiz var. Lider olmak çok önemli." dedi.

JORGE JESUS:









İRFAN CAN KAHVECİ:

Fenerbahçe 'nin UEFA Avrupa Ligi 'nde Rennes ile oynayacağı karşılaşma öncesi Jorge Jesus ve İrfan Can Kahveci konuştu.Yarın, gruptaki en güçlü rakibimizle karşılaşacağız. Bu tarz maçlarda çok tecrübeleri var. En iyi halimizle kalitemizi ortaya koymak istiyoruz. Lider çıkacak kalitemiz var. Lider olmak çok önemli.Yarınki maç aslında tam olarak bir final değil. Kimin lider olacağını belli edecek bir maç. Asıl hedefimiz gruptan çıkmaktı ve bunu başardık. Ama lider olmak istiyoruz çünkü bunun çok avantajları var.Bu maça bir 'final maçı' gözüyle bakmıyoruz.Mert ve Luan Peres'in sakatlıkları, King'in sakatlığından daha ciddi. O yüzden önümüzdeki maçlarda bizimle olmayacaklar.

"BENİ EN ÇOK ETKİLEYEN İNSANLARDAN"



Grup liderliği için önemli bir maça çıkıyoruz. Lider olarak çıkmak istiyoruz. Büyük avantaj olacak. İnşallah gerçekleştiririz.



Önceki sezonlarda az gol atmıştım. İnşallah bu sezon daha çok gol atarım. Jorge Jesus, büyük bir hoca olduğunu bize kanıtladı. Zaten bunu biliyorduk. Kariyerimde beni en çok etkileyen insanlardan biri oldu.



Daha önce neleri doğru yaptıysak önümüzdeki Rennes maçında da onu yapmaya devam etmeliyiz. Hocamızın da dediği gibi; iyi hücum maç kazandırır, iyi savunma şampiyonluk kazandırır.



Hocamız geldiğinden beri futboldan keyif almaya başladım. İnşallah bunu devam ettiririm.