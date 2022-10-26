FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Yüksek'in son durumu nasıl? Rennes ve İstanbulspor maçlarında...

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Yüksek'in son durumu nasıl? Rennes ve İstanbulspor maçlarında...

Avrupada'ki temsilcilerimizden Fenerbahçe'de gözler Rennes maçına çevrildi. Sarı-lacivertliler daha sonra ise ligde İstanbulspor'a konuk olacak. Fenerbahçe'de Başakşehir maçında sakatlanan İsmail Yüksek'in ise bu iki maçta da görev alamayacağı öğrenildi. (FB SPOR HABERLERİ)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 26.10.2022- 11:37