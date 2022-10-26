FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Yüksek'in son durumu nasıl? Rennes ve İstanbulspor maçlarında...
Avrupada'ki temsilcilerimizden Fenerbahçe'de gözler Rennes maçına çevrildi. Sarı-lacivertliler daha sonra ise ligde İstanbulspor'a konuk olacak. Fenerbahçe'de Başakşehir maçında sakatlanan İsmail Yüksek'in ise bu iki maçta da görev alamayacağı öğrenildi. (FB SPOR HABERLERİ)
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 26.10.2022- 11:37
Sarı-lacivertliler daha sonra ise ligde İstanbulspor'a konuk olacak.
Fenerbahçe'de Başakşehir maçında sakatlanan İsmail Yüksek'in Rennes maçında olmayacağı İstanbulspor maçında ise oynamasının çok az olduğu öğrenildi.
İsmail bu sezon Fenerbahçe formasıyla 13 maçta sahaya çıktı.
23 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 1 gol, 1 asistlik katkı sağladı.
Fenerbahçe İsmail Yüksek'le ilgili açıklama yaptı
MR'ının çekilen oyuncunun ciddi bir durum olmadığı belirtilirken; İsmail Yüksek'in birkaç gün dinleneceği öğrenildi.