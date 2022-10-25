Fenerbahçe Beko'ya yıldız oyuncu Nemanja Bjelica'dan kötü haber geldi. Ülkesinin milli takımıyla Avrupa Şampiyonası’na hazırlandığı dönemde baldır sakatlığı geçiren ve devam eden süreçte sakatlığının nüksetmesi sonucunda milli takım kadrosundan çıkarılan oyuncunun, en az 3-4 hafta oynayamayacağı kaydedildi.

Fenerbahçe Beko'ya yıldız oyuncu Nemanja Bjelica'dan kötü haber geldi. Ülkesinin milli takımıyla Avrupa Şampiyonası'na hazırlandığı dönemde baldır sakatlığı geçiren ve devam eden süreçte sakatlığının nüksetmesi sonucunda milli takım kadrosundan çıkarılan oyuncunun, en az 3-4 hafta oynayamayacağı kaydedildi.

F.BAHÇE'DEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE

Ülkesinin milli takımıyla Avrupa Şampiyonası'na hazırlandığı dönemde baldır sakatlığı geçiren ve devam eden süreçte sakatlığının nüksetmesi sonucunda milli takım kadrosundan çıkarılan oyuncumuz Nemanja Bjelica, tedavi süreci sonrasında bir süre önce idmanlara başlamış, ancak aynı bölgede ağrı hissetmesi sonrası yapılan tetkikler neticesinde yeniden rehabilitasyon programına alınmıştır.



Sporcumuzun durumu 3-4 hafta sonra tekrar değerlendirilecektir.