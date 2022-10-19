Fenerbahçe, Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Murat Ilgaz’ın Fenerbahçe Kongre Üyesi olduğu ile ilgili çıkan haberlere ilişkin açıklama yaptı. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Murat Ilgaz'ın Fenerbahçe Kongre Üyesi olduğuna ilişkin bazı sosyal hesaplarından yapılan paylaşımlara sarı-lacivertliler resmi internet sitesinden açıklama yayınlayarak şu ifadelere yer verdi:

"18 Ekim 2022 Salı günü spor kamuoyunu meşgul eden gündemin devamında, bir takıma bağlılıkları net şekilde belli olan gerçek kimlik taşımayan bazı sosyal medya hesapları tarafından oluşturulan gündemi takip ettik. Bu gündem çerçevesinde Merkez Hakem Kurulu Başkan vekili Murat Ilgaz ile Kulübümüzü ilişkilendiren bir yalana dair açıklama yapma gereği doğmuştur.

Türkiye Futbol Federasyonu'nda 2014 yılından itibaren çeşitli kademelerde görev almış ve Temmuz 2022 itibarıyla Merkez Hakem Kurulu Başkan vekili olarak görev yapan Murat Ilgaz, Kulübümüzün hiçbir zaman kongre üyesi olmadığı gibi Kulübümüz bünyesinde herhangi bir görevi de olmamıştır. Gerçekle hiçbir ilgisi olmayan bir durum üzerinden yaygara koparanlar, bu yalanlarını güçlendirmek adına Kulübümüzün bayrağı önünde sahte görseller üretip dolaşıma sokmaktan ve koordineli olarak paylaşımlar yapmaktan geri durmamışlardır.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak son birkaç gündür ısrarla hezeyanlarını sürdüren bu kişileri spor kamuoyunun takdirine bırakıyor; aklı selim futbol paydaşlarını bu ucuz yaklaşıma karşı durmaya davet ediyoruz."