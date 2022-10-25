UEFA Avrupa Ligi B Grubu 5. maçında Fenerbahçe sahasında Rennes ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Kanarya'da İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş ve Luan Peres günü tedavi programlarıyla tamamladı. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu 5'inci haftasında Rennes ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesislerinde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen idman, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Sahada koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle antrenmanı sürdüren futbolcular ardından pas çalışmaları yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi. İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş ve Luan Peres günü tedavi programlarıyla tamamladı.

Sarı-lacivertli ekip, Rennes ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.