Hem futbolu hem de 42 bin taraftarıyla Başakşehir karşısında son ana kadar pes etmeyen Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus bir kez daha farkını ortaya koydu. Portekizli hoca, Kadıköy'e gelene kadar kalesinde 3 gol görüp ligin en az gol yiyen takımına karşı tam anlamıyla taktik savaşı verdi. Kulübeden oyuna dahil olan Arao'nun asistinde Rossi'nin füzesiyle golü bulup yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı. Sabah'ın haberine göre; tecrübeli teknik adamın, bu sezon oyuna sonradan dahil ettiği 11 futbolcu, 14 kez tabelanın değişmesini sağladı.

ROSSI-ARDA BAŞI ÇEKTİ

68 yaşındaki hocanın hamleleriyle Fenerbahçe 10 maçın 5'inden galip çıkarken 1'inden beraberlikle ayrıldı. Zirve yolunda 16 puanı direkt hanesine yazdırdı. Birçok değerde en üst noktayı gören Kanarya, ligin en iyisi olduğu yedek kulübesinin kuvveti ile 8 kez fileleri havalandırırken, 6 da asist gerçekleştirdi. Diego Rossi 2 gol-1 asistle başı çekerken, Arda Güler 2 kez fileleri sarstı. İrfan Can, Batshuayi, Alioski, Berisha 1'er defa golle katkı verdi. Zajc, Arao, Crespo, Lincoln ve Serdar Dursun ise asiste imza attı.