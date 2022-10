Fenerbahçe Basketbol Müzesi, sarı-lacivertli kulübe ait Ataşehir'deki Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda açıldı.

Sarı-lacivertli kulübün geçmişten bugüne kazandığı şampiyonluk kupaları ve sporcu formalarının sergilendiği Fenerbahçe Basketbol Müzesi, önce basın mensuplarına gezdirildi.

KOÇ: "FENERBAHÇE'NİN NEREDEYSE 110 YILLIK BİR BASKETBOL TARİHİ VAR"

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ise kendilerini yalnız bırakmayan İmamoğlu ve müze açılışında katkısı bulunan tüm kesimlere teşekkür ederek, "Türkiye'nin en büyük spor kulübü olan Fenerbahçe'mizin 1913'ten bugüne devam eden neredeyse 110 yıllık bir basketbol tarihi var. Bununla beraber, tarihimizi gelecek nesillere bırakmak için başarılarla dolu bir basketbol müzesi fikri ortaya atılmıştı. 100 yıl boyuncu camiamızda ikon olmuş çok değerli sporcular formamızı giydi, çok değerli antrenörler tarihe iz bıraktı. Aslında onlar başarılarıyla ve tarihi duruşlarıyla da Fenerbahçe'nin basketbol kültürünü oluşturdular." diye konuştu.

Ali Koç, basketbolda en başarılı dönemlerinin 2000'li yıllarda başladığını ve bu başarıların Avrupa Ligi şampiyonluğuyla taçlanmış olduğunu dile getirerek, şunları söyledi:

"Kadın basketbolunda da futboldaki gibi bir durum var. Resmi şampiyonlukları var. Hepsini birleştirdiğiniz zaman 19 şampiyonluk var. Ama resmi olarak 1998-1999'dan bugüne kadar, 24 senenin 16 senesinde Türkiye ligi şampiyonu olmuştur. Avrupa Ligi'nde 4 kere final oynadık. 5 yıll��k başkanlığım süresince çok acılar çektik. En acısı neydi, bu salondaki defalarca fark atarak yendiğimiz bir takıma kendi sahamızda kupayı vermek oldu. İnşallah bu sene onu telafi edecek bir takım kuruldu. En büyük hayallerimden biri de engelli şubeleri açmaktı, onu da gerçekleştirdik."

EN BÜYÜK TEŞEKKÜR AZİZ YILDIRIM'A

Fenerbahçe Basketbol Şubesinin başarılarından bahseden Koç, "Erkek, kadın basketbol ve şimdi de tekerlekli sandalye basketbol şubeleriyle Fenerbahçe, hem kadınlarda hem erkeklerde Avrupa basketbol haritasında en iyilerden biri olarak parmakla gösterilir bir konuma erişti, en iyilerden biri ve ülkemizin de lokomotifi oldu. Diğer kulüpler de yatırıma başladı, salonlara yatırım yapmaları gibi. Fenerbahçe'nin kendi emeği, alın teriyle, parasıyla devletten hiçbir yardım almadan yaptığı salon emsal oldu, modern salonlar oluştu. İnşallah müze de aynı çarpan etkisini yaratacak." değerlendirmesinde bulundu.

Koç, sarı-lacivertli kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım'a da teşekkür ederek, şu ifadeleri kullandı:

"En büyük teşekkürü; Fenerbahçe'nin basketbol vizyonunu baştan aşağı değiştiren, onu lokomotif haline getiren, hem kadın hem erkekte en başarılı kulüp yapan, muhteşem salonumuzun kulübümüze kazandırılmasında var gücüyle çalışan, o sıkıntılı günlerde bile 'Devam edin çocuklar' diyen başkanımız Sayın Aziz Yıldırım'a, şahsım, yönetim kurulum ve inanıyorum ki her bir Fenerbahçeli adına sunarım. Kendisine müteşekkiriz. Aslında Fenerbahçe'nin zenginliği, katkıları eksilmeyen Sayın Murat Ülker gibi, Hamdi Akın gibi insanlar. Aslında 7'den 70'e ne iş yapıyorsa yapsın, eğitim seviyesi ne olursa olsun Fenerbahçelilerin yaklaşımı, cömertliği, Fenerbahçe'nin en büyük zenginliğidir ve bu inşallah ilelebet devam eder."

"NE ZAMAN KAFAMIZI KALDIRSAK, NE HİKMETSE İŞ BAŞKA YERLERE GİDİYOR"

Kulübe ilk Avrupa Ligi şampiyonluğunu kazandıran Sırp başantrenör Zeljko Obradovic'e ve müze açılması için emek veren yönetim kurulu üyesi Sertaç Komsuoğlu'na da teşekkür eden Ali Koç, sözlerini şöyle bitirdi:

"Umuyorum bu sezon güzel şeyler olur. Potansiyel içinde olduğumuzu, tünelin sonunda ışık olduğunu son iki haftada bizler de görmüş oluyoruz. Ne zaman kafamızı kaldırsak, ne hikmetse iş başka yerlere gidiyor. Bu 100. yılda en büyük hedefimiz, mümkün olduğu kadar her branşta, her alanda şampiyonluk almak. İnşallah bu hayalim değerli çalışmalarla gerçekleşir. Sayın İmamoğlu'nun dediği gibi, bu camianın söz konusu Türkiye Cumhuriyeti ise nasıl bir duruş sergilediğini tarihin her bir sayfasında görebilirsiniz. Başkanı, yöneticisi, sporcuları kim olursa olsun, söz konusu Türkiye Cumhuriyeti ve Ulu Önder Atatürk'ün bize bıraktığı mirasa sahip çıkmaksa gönlünüz rahat olsun. Bir Fenerbahçe'miz var. Fenerbahçe'nin bu duruşu da her zaman devam edecektir. 100. yılın heyecanını, aidiyetini en yoğun şekilde yaşadığımız şu günlerde, Fenerbahçe olarak bugünümüzle, yarınımızla, tüm değerlerimizle, Ata'mızın izinde, Cumhuriyetin Fener'i olduğumuzu bir kez daha vurgulamak istiyorum. 29 Ekim 2022'de Bağdat Caddesi'nde düzenleyeceğimiz, detaylarını sonra paylaşacağımız Fener alayı yürüyüşüne hepinizi davet ediyorum."

Murat Ülker ise "Bugün burada kendi evimizdeyiz ve çok büyük mutluluk duyuyoruz. Hayallerim birer birer gerçekleşiyor, bu müze de onlardan birisiydi." şeklinde konuştu.

TBF Başkan Vekili Ömer Onan da "Bizler bu kulüpten maddi ve manevi kazanımlar elde ettik. Çok büyük emekler verildi ve kazanımlar elde edildi. Ama bugün bu kulüpte görev almış, emek vermiş bütün profesyonellere çok önemli bir hediye verdiniz Sayın Başkan. Bizi ölümsüzleştirdiniz bu müze açılışıyla. Bundan 30 sene sonra da forma giymiş profesyonellerin isimleri taraftarın gözünde her zaman yaşayacak." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından başkan Ali Koç, Murat Ülker ve Hamdi Akın'ın kızı Pelin Akın Özalp'e teşekkür plaketi sundu. Törendekiler, kurdele kesiminin ardından müzeyi gezdi.