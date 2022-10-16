UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan AEK Larnaca maçına ilk 11'de başlayan ve bu maçta şov yapan Arda Güler, Avrupa devlerinin de radarına girdi. Ligin 10. haftasında MKE Ankaragücü'yle karşılaşacak sarı-lacivertlilerde, Bayern Münih'in 17 yaşındaki futbolcuyu izlemeye geleceği öğrenildi. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe'nin yükselen değeri Arda Güler Alman devinin radarına girdi. UEFA Avrupa Ligi'nde son oynanan AEK Larnaca maçında 69 dakika sahada kalan hem futbolu hem de istatistikleriyle göz kamaştıran 17 yaşındaki yıldız futbolcuyu Bayern Münih listesine yazmış durumda.

SAVUNMADA DA GELİŞTİ

Takvim'in haberine göre; Alman kulübünün temsilcilerinin Fenerbahçe'nin yarın Ankaragücü ile deplasmanda oynayacağı zorlu maça geleceği öğrenildi. Arda Güler'in Ankaragücü maçında ilk 11'de ya da maçın 2. yarısında oynama şansının yüksek olduğu ifade ediliyor. 17 yaşındaki yıldız futbolcunun hücumdaki yetenekleri dışında savunma anlamında da kendisini geliştirmeye başladığı, bu durumun ikili mücadelele ve top kazanma istatistiklerine de açıkça yansıdığı görülüyor.

TEK TEK GELECEKLER...

Arda Güler'i Bayern Münih'in dışında hem Almanya'dan hem de İngiltere, İspanya ve İtalya'dan birçok kulübün takibe aldığı, ilerleyen haftalarda daha fazla kulübün temsilcisinin Fenerbahçe'nin maçlarını izlemeye gelmesinin beklendiği ifade edildi.

BU sezon adeta gol olup yağan Fenerbahçe 8 yıldır özlemini çektiği şampiyonluğa kavuşmak istiyor. Jesus'un takımında herkesin skora katkı vermesi Fenerbahçe'yi durdurulması zor bir takım haline getiriyor.