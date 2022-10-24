Süper Lig'de liderlik koltuğuna yerleşen, UEFA Avrupa Ligi'nde de yolcuğunu tam gaz sürdüren Fenerbahçe'de bazı futbolcular ön plana çıkıyor. O isimlerden birisi de orta sahanın vazgeçilmezi olan Miguel Crespo. Portekizli yıldız performansıyla rekorları alt üst ediyor. İşte detaylar...

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler zorlu mücadeleden 1-0'lık skorla galip ayrılan taraf oldu. Kanarya'da galibiyeti getiren golü Uruguaylı yıldız Diego Rossi kaydetti. Fenerbahçe'nin Süper Lig serüveni tüm hızıyla sürdürülürken Avrupa Ligi'nde de yarış devam ediyor. 27 Ekim Perşembe günü Rennes'i ağırlayacak olan sarı-lacivertliler, liderlik için sahaya çıkacak. Bu maç öncesi Kanarya'da oyuncuların bireysel performansı dikkat çekiyor.

Sezon başından beri birçok oyuncusundan en yüksek verimi almaya çalışan Fenerbahçe'de ön plana çıkan isimlerden birisi de Miguel Crespo. Crespo, MKE Ankaragücü maçında koştuğu 13 bin 118 metre ile bu sezonun koşu mesafesi rekorunu kırdı. Yıldız oyuncu, hız kesmiyor...

Portekizli oyuncu, Başakşehir önünde de 12.6 km ile Fenerbahçe'nin en çok koşanı oldu. Girdiği 20 ikili mücadelenin 14'ünü kazandı. Yıldız isim bu sezon kendi rekorunu kırdı. Yüzde 80 pas isabeti ile oynayıp; 3 şut pası verdi, 2 top kaptı, 6 sahipsiz top kazandı. Crespo, 6 Eylül 2021 tarihinde Fenerbahçe'ye transfer oldu. Portekizli futbolcu, çubuklu formayla 40 maçta görev alırken 3 gol 3 asistlik performans sergiledi.

8 milyon Euro güncel piyasa değeri olan 26 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile 30 Haziran 2024 tarihine kadar sözleşmesi devam etmektedir.