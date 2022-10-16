Fenerbahçe, İsmail Yüksek'in sözleşmesini uzatma ve iyileştirme kararı aldı... 23 yaşındaki oyuncu ile kısa süre içinde resmi görüşmelerin başlayacağı ifade edildi. Fotomaç'ın haberine göre; İsmail'in 2025'te bitecek kontratının iki yıl daha uzatılması, maaşının da yıllık 250 bin TL'den 4 milyon TL civarına çekilmesi bekleniyor... 2020 yılında Gölcükspor'dan transfer edilen Yüksek sırasıyla Balıkesirspor, Adana Demirspor ve Bursaspor'a kiralandıktan sonra bu sezon Jorge Jesus tarafından A Takım'da tutuldu. Şu ana kadar 11 maçta şans bulan İsmail, 1 gol+1 asist üretti. Orta sahada başarılı futboluyla A Milli Takım'a yükseldi. İlk maçında Lüksemburg'a 1 gol attı.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İsmail Yüksek'e yeni kontrat! İşte sözleşme detayları...
Fenerbahçe'de Jorge Jesus sonrası çıkışa geçen İsmail Yüksek yeni sözleşmeyi kapmak üzere. Milli formayı da giyen 23 yaşındaki futbolcunun kontratında iyileştirmeye gidilecek. İşte ayrıntılar...
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Yayın Tarihi: 16.10.2022- 06:40