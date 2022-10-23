Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, sahasında Başakşehir'i konuk etti. Sarı lacivertliler nefes kesen maçtan 1-0'lık skorla galip ayrılmasını bildi. Şampiyonluk yolunda çok değerli bir 3 puan alan sarı lacivertlilerde bir önemli gelişme daha yaşandı. Sahanın yıldızlarından biri olan Miguel Crespo için flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - DIŞ HABERLER / Fatih Burak Yıldırım)

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, sahasında Başakşehir'i konuk etti. Sarı lacivertliler nefes kesen maçtan 1-0'lık skorla galip ayrılmasını bildi. Şampiyonluk yolunda çok değerli bir 3 puan alan sarı lacivertlilerde bir önemli gelişme daha yaşandı. Sahanın yıldızlarından biri olan Miguel Crespo için flaş bir iddia ortaya atıldı.

İsviçre basınından 4-4-2.com'un haberine göre İtalya Serie A devi Inter'in gündeminde, Fenerbahçe'nin Portekizli yıldızı Miguel Crespo var. Sportmediaset'e dayandırılan haberde, Inter'in devre arasında sarı lacivertlilere bu transfer için 15 milyon Euro ödeyeceği ifade edildi.

Öte yandan sahasında Başakşehir'i yenen Kanarya'da sahadaki en iyi isimlerden birisi de Miguel Crespo'ydu. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ve 90 dakika sahada kalan Crespo, teknik direktör Jorge Jesus'un da vazgeçilmezlerinden birisi haline geldi. Daha önce Vitor Pereira döneminde takıma katılan Crespo için ödenen bonservis bedeli 1.5 milyon Euro'ydu. Crespo için bahsi geçen transfer gerçekleşirse, Fenerbahçe oyuncuyu geldiği rakamın 10 katına satacak.

Miguel Crespo'nun 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Öte yandan sarı lacivertli kulübün, hafta içerisinde aralarında Crespo'nun da bulunduğu 4 futbolcuyla yeni sözleşme için masaya oturacağı öğrenildi. (aspor.com.tr)