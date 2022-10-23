Fenerbahçe'den dikkat çeken istatistik!

Süper Lig'de 11. haftanın en çok merak edilen maçı olan Fenerbahçe - Başakşehir mücadelesinde kazanan 1-0'lık skorla sarı-lacivertliler oldu. Bu sonucun ardından ise ortaya dikkat çekici bir istatistik çıktı. (FB SPOR HABERLERİ)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 23.10.2022- 09:56