Fenerbahçe'den dikkat çeken istatistik!
Süper Lig'de 11. haftanın en çok merak edilen maçı olan Fenerbahçe - Başakşehir mücadelesinde kazanan 1-0'lık skorla sarı-lacivertliler oldu. Bu sonucun ardından ise ortaya dikkat çekici bir istatistik çıktı. (FB SPOR HABERLERİ)
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 23.10.2022- 09:56
Başakşehir'i de 84. dakikada Diego Rossi'nin attığı golle geçen sarı-lacivertliler, ligde şu ana kadar en çok 76 ile 90. dakikalar arasında fileleri havalandırdı.
Fenerbahçe, ligde oynadığı 10 maçta rakip fileleri 29 kez havalandırırken, söz konusu dakika aralıklarında ise 8 gol buldu. Jorge Jesus'un öğrencileri 31 ile 45. dakikalar arasında da 6 gol buldu.
İşte Fenerbahçe'nin en çok gol attığı dakika aralıkları:
0-15: 4 gol
16-30: 5 gol
31-45: 6 gol
46-60: 3 gol
61-75: 3 gol
76-90: 8 gol