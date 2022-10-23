Fenerbahçe gole doymuyor! Manchester City, Paris Saint-Germain ve Bayern Münih...
Jorge Jesus'la Fenerbahçe bambaşka seviyeye çıktı. Sarı-lacivertlilerin bu başarısında ilginç bir istatistik ortaya çıktı. Fenerbahçe geride kalan 10 Süper Lig maçında attığı 29 golle devlerin peşinde yer alıyor.
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 23.10.2022- 14:09
Bu sezon ligde çıktığı 10 maçta 29 gol atma başarısı gösteren sarı-lacivertliler; Manchester City, Paris Saint-Germain ve Bayern Münih'in ardından dördüncü en golcü takım oldu.
Bu sezon başında Erling Haaland'ı kadrosunda katan Manchester City, bu sezon çıktığı 11 lig maçında 36 atarak listenin zirvesinde yer alırken, onu 11 maçta 32 gol ile Bayern Münih ve 12 maçta 32 gol ile Paris Saint Germain takip etti.
Manchester City, Paris Saint Germain ve Bayern Münih'in arkasında listeye dördüncü sıradan giren Fenerbahçe; İspanya'dan Real Madrid ve Barcelona, İtalya'dan ise Milan, Inter, Napoli ve Juventus gibi takımları geride bırakmayı başardı.
Fenerbahçe'nin bu sezon ligde oynadığı 10 lig maçının 8'inde forma giyen Enner Valencia, bu maçlarda 10 gol 3 asistlik katkı sağlayarak takımın golcü performansında oldukç önemli bir rol oynadı.