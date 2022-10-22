Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Başakşehir ile karşılaştı. Sarı lacivertliler, zorlu mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Maç sonrası Kanarya'da Serdar Aziz açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe'nin deneyimli stoperi Serdar Aziz, Başakşehir galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Mutluyuz. Takımımı ve taraftarımı kutluyorum. Zor bir maç olacağını biliyorduk. İkinci yarı, taraftarlarımızla beraber baskıyı arttırdık ve kazandık. Onlara teşekkür ediyorum. İnşallah böyle devam ederiz."

Fenerbahçe gibi büyük bir kulübün futbolcusu olmaktan dolayı her zaman gurur ve onur duydum. Sakatlıklar da olsa 100 maça çıkabildim sonunda. Devamı gelir umarım."

Takımda herkes birbirine saygılı. Hocamız bize bunu aşıladı. Her şey yolunda, iyi çalışıyoruz. UEFA'da da iyi gidiyoruz. Rennes maçına hazırlanıp bu havayı bozmadan devam etmek istiyoruz.