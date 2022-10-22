Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, evinde Başakşehir'i konuk etti. Kazanan ekibin lider olacağı mücadelede Fenerbahçe, rakibini 1-0 mağlup etti. Zorlu mücadele sonrası sarı-lacivertli ekibin yıldız isimlerinden Gustavo Henrique önemli açıklamalarda bulundu. İşte Henrique'nin sözleri... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, evinde Başakşehir'i konuk etti. Kazanan ekibin lider olacağı mücadelede Fenerbahçe, rakibini 1-0 mağlup etti. Zorlu mücadele sonrası sarı-lacivertli ekibin yıldız isimlerinden Gustavo Henrique önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE HENRİQUE'NİN SÖZLERİ:

Maçın zor geçeceğini biliyorduk ama kendimizi iyi hazırladık. Başakşehir'e çok fazla gol imkanı vermedik. Konsantrasyonumuzla birlikte 3 puanı almayı bildik.

Rennes'e karşı oynayacağız Avrupa'da. Zor bir rakip. Fransa'daki maçta da bunu görmüştük.