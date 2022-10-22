Fenerbahçe'de Başakşehir maçı öncesi Altay Bayındır'a destek!
Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, evinde Başakşehir'i ağırladı. Mücadele öncesi sarı-lacivertli taraftarlar, performansı nedeniyle eleştirilen Altay'a destek verdi.
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 22.10.2022- 20:58
Son zamanlarda performansıyla ilgili eleştiriler alan milli kaleci için teknik direktör Jorge Jesus, taraftarlara destek çağrısında bulunmuştu.
Sarı-lacivertliler, maç öncesinde Altay'a sevgi gösterisinde bulundu.
24 yaşındaki kaleci de taraftarların sevgi gösterilerine tribünleri alkışlayarak karşılık verdi.