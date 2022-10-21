FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Jorge Jesus'la kendine geldi! İspanyollar İsmail Yüksek'in peşinde

Fenerbahçe'de adeta sergilediği futbolla göz dolduran İsmail Yüksek için İspanyol ekplerii sıraya girdi. 23 yaşındaki futbolcu için ligin devre arasında Celta Vigo ve Villarreal’in harekete geçeceği iddia edildi.

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 21.10.2022- 11:42 Güncelleme Tarihi: 21.10.2022- 12:09