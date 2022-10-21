FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Jorge Jesus'la kendine geldi! İspanyollar İsmail Yüksek'in peşinde
Fenerbahçe'de adeta sergilediği futbolla göz dolduran İsmail Yüksek için İspanyol ekplerii sıraya girdi. 23 yaşındaki futbolcu için ligin devre arasında Celta Vigo ve Villarreal’in harekete geçeceği iddia edildi.
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 21.10.2022- 11:42 Güncelleme Tarihi: 21.10.2022- 12:09
DEVRE ARASINDA KULÜBE TEKLİF GELEBİLİR
Sadece 2 ay gibi kısa sürede kalitesini ve potansiyelinibelli eden İsmail Yüksek, İspanya La Liga'nın önemli takımlarından Celta Vigo ve Villarreal'in scoutlarını peşine taktı.
Fenerbahçeli orta saha oyuncusunu canlıtakip eden bu iki kulübün,transfer planlamasında yer alan İsmail için devre arasında sarı-lacivertli
kulübün kapısını çalabileceği gelen haberler arasında.
İSMAİL YÜKSEK BU SEZON NE YAPTI?
2022-20223 sezonunda toplamda 12 maça çıktı.
Bu karşılaşmalarda 1 gol, 1 asist üretti.
İsmail'in sözleşmesi 30 Haziran 2025 yılında sona erecek.
23 yaşındaki futbolcu göstermiş olduğu yüksek performansın ardından A Milli Takım kadrosuna da davet edildi.