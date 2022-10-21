Fenerbahçe'de istediği performansı sergileyemen ve Hull City'e kiralanan Dimitris Pelkas orda da istenilen düzeye çıkamadı. Yunan futbolcu için Rus ekiplerinden Dinamo Moskova ve Rubin Kazan'ın yakından ilgilendiği ve menajeriyle temasa geçtiği öğrenildi.

Fenerbahçe'de istenilen performans ortaya koyamayan ve Jorge Jesus'un gelişiyle birlikte kadroda düşünülmeyen Dimitris Pelkas, İngiltere Championship ekibi Hull City'e kiralık olarak transfer olmuştu.

Hull City'de de verimli olamayan Pelkas'ın kiralık sözleşmesinin sona ermesinden sonra takımdan ayrılacağı ve yeni adresinin netleşeceği ifade ediliyor.



YENİ ROTASI BELLİ OLACAK

Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Pelkas'ın kariyerinde yeni bir sayfa açmak istediği iddia edildi. Akşam'ın haberine göre Pelkas'ın, sözleşmesinin sona ermesinden sonra Süper Lig'de kalması veya Rusya'dan bir takıma gitmesi bekleniyor.



Yunan futbolcu Pelkas için Rus ekiplerinden Dinamo Moskova ve Rubin Kazan'ın yakından ilgilendiği oyuncunun menajeri ile irtibatta olduğu iddia edilirken, Fenerbahçe ile sözleşmesi uzatılmaması durumunda 28 yaşındaki futbolcuya transfer tekliflerini iletecekleri ileri sürüldü.