TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Jorge Jesus'a sözleşme yenileme teklifi! İşte o tarih

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Jorge Jesus'a sözleşme yenileme teklifi! İşte o tarih

Fenerbahçe'nin başarılı teknik direktörü Jorge Jesus ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Sezon başında sarı lacivertlilerin, takımın başına getirdiği 68 yaşındaki çalıştırıcı, aldığı sonuçlarla takdir topladı. Fenerbahçe yönetimi de Jesus'un performansına kayıtsız kalmadı. Sarı lacivertli idarecilerin, Jesus'a sözleşme yenileme teklifinde bulunacağı kaydedildi. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)