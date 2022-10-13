Süper Lig'de 9 hafta geride kalırken en çok dikkat çeken noktalardan birisi de kaleci performansları oldu.
1 numaralı sıkıntı! Şoke eden istatistik
Süper Lig'in ilk 9 haftasında üst sıralarda yoluna devam eden Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor benzer problemler yaşıyor. 3 büyükler kalesinde beklentinin üstüne gol gördü. İşte haberin detayları...
Takvim'in derlediği habere göre özellikle Türk futbolunun ve Milli Takımımız'ın gözbebeği olan Uğurcan Çakır, Altay Bayındır ve Ersin Destanoğlu'nun yaşadığı düşüş rakamlara da çok açık şekilde yansımış durumda.
ÜÇÜ DE SEZONA İSTEDIĞI GIBI BAŞLAYAMADI
Geçtiğimiz sezon müthiş performansıyla Trabzonspor'un şampiyonluğunun mimarı olan Uğurcan bu sezona istediği başlangıcı yapamadı.