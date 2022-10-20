Fenerbahçe'de Jorge Jesus gözünü liderliğe dikti! Dikkat çeken detay...
Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, gözünü liderliğe dikmiş durumda. Kanarya, Süper Lig'de bu hafta oynayacağı Konyaspor maçını kazanıp, Adana Demirspor'un puan kaybını bekleyecek. Bu durumda sarı-lacivertliler liderliğe oturacak. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 20.10.2022- 06:40
'BAY' HAFTASINI GEÇTİ
Fotomaç'ın haberine göre; Fenerbahçe, bu olasılık gerçekleşirse 'Bay' haftasını tamamladığı için Dünya Kupası arası öncesi ligi lider bitirmek için büyük avantaj sağlayacak. Adana Demirspor, Beşiktaş, Konyaspor ve Trabzonspor'un henüz 'bay' haftaları gelmedi... Bu sezon 8 yıllık şampiyonluk hasretini bitirmek isteyen Kanarya'nın diğer hedefi 1988-89 yılındaki 103 gollük rekorunu yenilemek. Geride kalan 9 maçta 28 gol atıp, 3.11 gol ortalaması yakalayan takım bu performansını sürdürmesi halinde sezonu 112 golle tamamlama şansına sahip.
HEDEF BİR DAHA İNMEMEK
Kanarya'da hedef liderliği ele geçirdikten sonra bir daha koltuğu bırakmamak... Dünya Kupası arasına kadar kalan 4 maçın 3'ü Kadıköy'de oynanacak. Rakipler ise Başakşehir, Sivasspor ve Giresunspor. Tek deplasman İstanbulspor!.. İstanbul dışına çıkmayacak olan sarılacivertli ekip, 4'te 4 yaparak rakipleriyle arayı açmayı ve sezon sonuna kadar zirvede kalarak, şampiyonluğu kucaklamayı planlıyor.