Fenerbahçe kafilesi Ankara'da!

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında MKE Ankaragücü ile karşılaşacak Fenerbahçe, bu maç için Ankara'ya gitti. Sarı-lacivertli kafileyi yaklaşık 100 kişilik taraftar grubu karşıladı. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 10'uncu haftasında yarın Ankaragücü ile oynayacağı karşılaşma için Ankara'ya geldi.

Fenerbahçe, yarın saat 20.00'de Ankaragücü ile Eryaman Stadyumu'nda oynayacağı karşılaşma için akşam saatlerinde Esenboğa Havalimanı'na geldi. Sarı-lacivertli ekip, havaalanında yaklaşık 100 kişilik bir taraftar grubu tarafından karşılandı. Taraftarlar, teknik direktör Jorge Jesus ve futbolcularla fotoğraf çektirip sevgi gösterisinde bulundu. Fenerbahçe kafilesi, daha sonra havalimanından ayrılarak otobüsle kamp yapacağı otele hareket etti.