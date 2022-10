Sezon başında teknik direktörlük koltuğuna Jorge Jesus'un oturmasıyla birlikte bambaşka bir kimliğe bürünen Fenerbahçe oynadığı futbolla hem keyif veriyor hem de mücadelesiyle alkış topluyor. Kimi zaman 4, kimi zaman da 3 günde bir maç yapan Fenerbahçe fiziksel yorgunluğa da meydan okuyor. Sarı-Lacivertliler, 90 dakika boyunca sahada basmadık yer bırakmazken sosyal medyadaki Fenerbahçe taraftarları da 'O sene bu sene... Takım sahada ölümüne mücadele ediyor' yorumlarında bulundu. Fenerbahçe'nin maç sonunda elde ettiği istatistikler, sahada savaştığını doğrular nitelikteydi. Kanarya, Ankaragücü maçında 119.8 km. ile bu sezonun koşu mesafesi rekorunu kırmayı başardı.

MIGUEL CRESPO DURMUYOR

Takvim'in haberine göre; Portekizli yıldız futbolcu Miguel Crespo da Ankaragücü maçında yaptığı 13.1 kilometre ile bu sezonun koşu mesafesi rekorunu kırdı. Her maçta 90 dakika sahada savaşan Crespo, taraftarın da sevgilisi konumunda. Crespo, Karagümrük maçında da 11.9 km. koşarak takımının en çok koşan ismi olmayı başarmıştı. Sarı- Lacivertliler, Süper Lig'in ilk 10 haftasında ezeli rakiplerinden hem çok gol attı hem de sahada daha çok savaştı.