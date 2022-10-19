Kanarya'da teknik direktör Jorge Jesus'un ana savunma planlarından biri de ofsayt taktiği. Portekizli hoca, savunma hattını kalesinden mümkün olduğunca uzağa kurarak rakiplerini ofsayt tuzağına çekmeyi seviyor. Fotomaç'ın haberine göre bu şu ana kadar işe de yaradı. Son olarak Ankaragücü karşılaşmasında Başkent ekibinin 2 golü ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı. Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de çıktığı 9 karşılaşmada rakiplerini toplam 46 defa ofsayt tuzağına çekmeyi başardı. Buna karşılık Fenerbahçeli futbolcular, sadece 10 defa ofsayta düştüler. 68 yaşındaki teknik adam rakiplerinin bir türlü çare bulamadığı bu taktiğini uygulamaya devam ederek meşin yuvarlağı kalesinden uzak tutmaya devam edecek.



FENERBAHÇE'YE KARŞI OFSAYT SAYILARI

F.Bahçe-Ümraniye 3-3 (2) Kasımpaşa-F.Bahçe 0-6 (1) F.Bahçe-Adana Demir 4-2 (4) Konyaspor-F.Bahçe 1-0 (9) F.Bahçe-Kayserispor 2-0 (9) F.Bahçe-Alanyaspor 5-0 (4) Beşiktaş-F.Bahçe 0-0 (7) F.Bahçe-Karagümrük 5-4 (4) Ankaragücü-F.Bahçe 0-3 (6)