UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. B Grubu 5. hafta maçında Fenerbahçe, Rennes ile kozlarını paylaşıyor. Fenerbahçe-Rennes maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

FENERBAHÇE-RENNES İLK 11'LER

F.Bahçe: Altay, Osayi-Samuel, Henrique, Serdar Aziz, Szalai, Crespo, Arao, Lincoln Henrique, İrfan Can, Valencia, Pedro.

Rennes: Mandanda, Traore, Theate, Rodon, Truffert, Bourigeaud, Tait, Ugochukwu, Terrier, Gouiri, Majer.

FENERBAHÇE-RENNES MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Rennes maçı 19:45'te başladı. Karşılaşmayı Exxen canlı olarak yayınlanıyor.

KUPA 2'DE 133. MAÇ

Fenerbahçe, eski adıyla UEFA Kupası, yeni adıyla ise UEFA Avrupa Ligi'nde Rennes maçıyla beraber 133. maçına çıkıyor.

Sarı-lacivertliler, daha önce bu kulvarda oynadığı 132 müsabakada 58 galibiyet, 32 beraberlik ve 42 mağlubiyet yaşadı. Fenerbahçe rakip filelere 185 gol gönderirken, kalesinde 166 gol gördü. Sarı-lacivertliler, yeni adıyla UEFA Avrupa Ligi'nde ise 78 maça çıktı. Bu müsabakalarda 40 galibiyet, 22 beraberlik ve 16 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, 113 gol atarken, 75 gol yedi.

Fenerbahçe, Rennes ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi mücadelesine 5 oyuncusundan yoksun çıkarken, Teknik Direktör Jorge Jesus, son lig maçına göre kadroda 3 değişiklik yaptı.

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 5. maçında Rennes ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jorge Jesus, ligde Başakşehir maçında oynanan 11'e göre 3 farklı ismi sahaya sürdü. Sarı-lacivertli ekipte Başakşehir karşısında forma giyen İsmail Yüksek, Michy Batshuayi ve Ferdi Kadıoğlu Rennes karşısında yer almazken, bu isimlerin yerine Arao, Pedro ve Osayi görev yapacak.



SARI-LACİVERTLİLERDE 5 İSİM YOK

Fenerbahçe'de Rennes karşısında sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, İsmail Yüksek, Joshua King ve Luan Peres sakatlıkları sebebiyle kadroda yer almazken, takımla yaptığı son antrenmanda ağrı hisseden Diego Rossi takımını Rennes karşısında yalnız bıraktı.