Jorge Jesus'un bu kadar rahatça 3'lü savunmayı oynayabilmesinin, kaleye bu kadar uzak durabilmesinin bir nedeni var. Antrenmanlarda eminim en çok bu taktik üzerine çalışıyor.

Fenerbahçe'nin 3. bölgesi zaten üretken. Öyle ya da böyle gol atmayı başarıyorlar. Bu nedenle Jesus'un esas numarasının bu milimetrik taktik olduğuna adım gibi eminim. Ben nasılsa golü buluyorum, rakibi dar alana sıkıştırıp yapılan ofsayt tuzağına düşüreyim düşüncesi şimdiye kadar tıkır tıkır işledi. En zeki hücumculara, en çok kafası çalışan santrforlara, en hızlı forvetlere… Tekmili birden Jesus'un tuzağına düştü.