Ankaragücü - Fenerbahçe maçı sonrası Altay Bayındır: Bazı insanlara verilecek en iyi cevap sessiz kalmaktır!

Süper Lig'in 10. haftası Ankaragücü - Fenerbahçe maçı ile noktalandı. Renktaşların mücadelesini Fenerbahçe 2-0 kazandı. Zorlu karşılaşma sonrasında Kanarya'nın kaptanı Altay Bayındır önemli açıklamalarda bulundu. Altay, "Sabırsızlıktan dolayı gelen eleştiriler olacaktır. Bizler de bunun bilincindeyiz. Profesyonel futbolcularız. Bazen, bazı insanlara verilecek en iyi cevap sessiz kalmaktır." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Süper Lig'in 10. haftası Ankaragücü - Fenerbahçe maçı ile noktalandı. Renktaşların mücadelesini Fenerbahçe 2-0 kazandı. Zorlu karşılaşma sonrasında Kanarya'nın kaptanı Altay Bayındır önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Altay'ın sözleri:

Sabırsızlıktan dolayı gelen eleştiriler olacaktır. Bizler de bunun bilincindeyiz. Profesyonel futbolcularız. Bazen, bazı insanlara verilecek en iyi cevap sessiz kalmaktır.

En büyük kulüplerde ciddi anlamda kariyer sahibi oyuncular bile çok basit hatalar yapabiliyor. Kulaklarımızı kapatmış vaziyette, sessiz bir şekilde çalışıyorum. Böyle devam edeceğim.