Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'nde teknik direktör Jorge Jesus önderliğinde başarılı bir grafik çizen sarı lacivertlilerde, bazı futbolcuların ise talipleri artıyor. Kanarya'da Jesus sonrası performansını yukarıya taşıyan İsmail Yüksek ve Diego Rossi'nin yanı sıra, genç yetenek Arda Güler'e ciddi talipler var. İşte ayrıntılar...

Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'nde teknik direktör Jorge Jesus önderliğinde başarılı bir grafik çizen sarı lacivertlilerde, bazı futbolcuların ise talipleri artıyor. Kanarya'da Jesus sonrası performansını yukarıya taşıyan İsmail Yüksek ve Diego Rossi'nin yanı sıra, genç yetenek Arda Güler'e ciddi talipler var.

İSPANYA'DAN 2 KULÜP PEŞİNDE

Bu sezon orta sahada oldukça başarılı bir grafik çizerek özellikle temposu ve paslarıyla adından söz ettiren İsmail Yüksek, La Liga ekiplerini peşine taktı. 23 yaşındaki futbolcu, sadece 2 ay gibi kısa bir sürede kalitesini ve potansiyelini belli ederek A Milli Takım'a kadar yükseldi. İddiaya göre İsmail, İspanya La Liga'nın önemli takımlarından Celta Vigo ve Villarreal'in scoutlarını peşine taktı. Kanarya'nın da yeni sözleşme teklif edeceği İsmail Yüksek için devre arasında önemli gelişmeler yaşanması bekleniyor.

ROSSI BREZİLYA YOLCUSU

Fenerbahçe'ye 5.5 milyon Euro bonservis bedeliyle gelen Diego Rossi, Jesus sonrası takımın önemli silahlarından biri haline geldi. Uruguaylı futbolcunun Güney Amerika'ya döneceği iddia ediliyor. Brezilya basınından yansıyan haberlere göre Rossi için Flamengo'nun devrede olduğu ifade ediliyor. Rossi için ara transferde önemli tekliflerin gelmesi de bekleniyor.

ARDA GÜLER'E ALMAN TAKİBİ

Fenerbahçe'nin yükselen değeri Arda Güler Alman devinin radarına girdi. 17 yaşındaki yıldız futbolcuyu Bayern Münih'in listesine yazılmış durumda. Bayern yetkililerinin Fenerbahçe'nin Ankaragücü maçına geldiği kaydedildi. Ancak Arda maçta yalnızca birkaç dakika süre alabildi. Yetkililerin Kadıköy'de oynanacak olan Başakşehir maçında da Arda'yı izlemek için geleceği ifade ediliyor.

Öte yandan Arda Güler'i Bayern Münih'in dışında hem Almanya'dan hem de İngiltere, İspanya ve İtalya'dan birçok kulübün takibe aldığı öğrenildi.

Arda Güler'in sözleşme detayları ise şu şekilde; 3 yıllık sözleşmenin ilk senesinde serbest kalma bedeli 20 milyon Euro. İkinci yılında bu rakam 25 milyon Euro'ya çıkıyor. Son sezonda ise 30 milyon Euro oluyor. Kontrattaki bir başka maddeye göre genç futbolcunun bir sezonda en az 1300 dakika A Takım'da oynama zorunluluğu bulunuyor. Arda'nın ilk hedefi ise sarı-lacivertli forma ile başarılı olmak. (aspor.com.tr)