Fenerbahçe AEK Larnaca hazırlıklarına başladı!

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 4. maçında Fenerbahçe deplasmanda AEK Larnaca ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler bu maçın hazırlıklarına yaptığı idmanla başladı. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 11.10.2022- 19:48 Güncelleme Tarihi: 11.10.2022- 20:22