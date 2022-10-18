Fenerbahçe'de Başakşehir maçı hazırlıkları başladı!

Süper Lig'in 11. haftasında 22 Ekim Cumartesi günü Medipol Başakşehir'i konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı. Sarı lacivertlilerde, Joshua King ve Willian Arao'nun özel programlar eşliğinde çalışmalarını sürdürdüğü, Mert Hakan Yandaş, Luan Peres ve Emre Mor'un ise günü tedavi programlarıyla tamamladığı kaydedildi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 18.10.2022- 19:34