Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu İrfan Can Kahveci, Ankaragücü maçının ardından açıklamalarda bulundu. Kahveci, "Her hafta farklı oyuncular oynuyor ama bizim için bir şey fark etmiyor. Herkes hocanın taktiğine saygı duyuyor" dedi. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, Ankaragücü maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Her hafta farklı oyuncular oynuyor ama bizim için bir şey fark etmiyor. Herkes hocanın taktiğine saygı duyuyor. Güzel bir seri yakalamaya başladık. Hem orta saha hem kanat gibi oynuyorum. Her hafta oynadıkça üstüne koyarak devam ediyorum."