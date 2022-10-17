Fenerbahçe'de Arda Güler Ankaragücü maçı öncesi teyzesiyle hasret giderdi! İşte o anlar
Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe'nin, Ankaragücü'yle oynadığı mücadele öncesi genç yenetek Arda Güler, statta görevli olan teyzesiyle bir araya geldi. O anlar kameraya yansıdı. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 17.10.2022- 22:25
Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında Eryaman Stadyumu'nda Ankaragücü'ne konuk oldu.
Sarı lacivertli futbolcular maç öncesi ısınmak için sahaya çıkarken, 17 yaşındaki genç yıldız Arda Güler, statta görevli olan polis memuru teyzesiyle bir araya geldi.
Sarılarak hasret gideren ikilinin iç ısıtan görüntüleri ekranlara böyle yansıdı: