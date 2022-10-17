Fenerbahçe'de Arda Güler Ankaragücü maçı öncesi teyzesiyle hasret giderdi! İşte o anlar

Fenerbahçe'de Arda Güler Ankaragücü maçı öncesi teyzesiyle hasret giderdi! İşte o anlar

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe'nin, Ankaragücü'yle oynadığı mücadele öncesi genç yenetek Arda Güler, statta görevli olan teyzesiyle bir araya geldi. O anlar kameraya yansıdı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 17.10.2022- 22:25