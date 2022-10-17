Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Ankaragücü'ne konuk oluyor. Mücadelenin CANLI anlatımı haberimizde...
ANKARAGÜCÜ - FENERBAHÇE İLK 11'LER
Ankaragücü: Gökhan, Malcuit, Uros, Nihad, Yasin, Tolga, Taylan, Emre, Beridze, Jese, Ali Sowe
Fenerbahçe: Altay, Gustavo Henrique, Szalai, Serdar, Ferdi, Osayi, Lincoln, Crespo, Valencia, İrfan, Batshuayi
ANKARAGÜCÜ - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Ankaragücü - Fenerbahçe maçı 15 Ekim Cumartesi günü saat 20:00'de başladı ve beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.