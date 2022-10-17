Ankaragücü - Fenerbahçe maçı CANLI İZLE (Ankaragücü - Fenerbahçe canlı anlatım)

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Ankaragücü'ne konuk olacak. Son 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan sarı-lacivertliler, bu maçı kazanıp maç eksikliği ile liderlik koltuğunun hemen gerisinde kendisine yer bulmak istiyor. Ev sahibi ekip ise geçen haftaki galibiyetine yenisini eklemenin peşinde... Ankaragücü - Fenerbahçe maçının tüm detayları ve karşılaşmanın CANLI ANLATIMI haberimizde...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 17.10.2022- 20:50 Güncelleme Tarihi: 17.10.2022- 20:50