Spor Toto Süper Lig'in 10'uncu haftasında Fenerbahçe, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 3-0 mağlup etti.

3'üncü dakikada Fenerbahçe'de sol kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Lincoln Henrique, ceza sahası içerisine ortasını yaptı. Serdar Aziz'in kafayla indirdiği pasta Mujakic'ten seken topu önünde bulan Batshuayi, kale önünde topa dokunarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

25'inci dakikada Valencia'nın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan İrfan Can Kahveci'nin yaptığı vuruş, kaleci Gökhan Akkan'ın hatası sonucunda ağlara gitti: 0-2.

26'ncı dakikada gelişen MKE Ankaragücü atağında Beridze'nin sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında topla buluşan Ali Sowe, yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. Ancak sonrasında yapılan VAR kontrolünde Beridze'nin ofsaytta olduğu gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı.

37'nci dakikada sağ tarafta topla buluşan Malcuit'in ceza sahası ön çizgisine çıkardığı topla buluşan Beridze'nin yaptığı vuruş, Altay Bayındır'da kaldı.

İlk yarıda başka gol olmadı ve soyunma odasına Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğü ile gidildi.

53'üncü dakikada Jese Rodriguez'in savunma arkasına gönderdiği topla ceza sahası içerisine giren Beridze, Altay Bayındır'ı geçemedi.

74'üncü dakikada gelişen Fenerbahçe atağında Crespo'nun ceza sahası içerisine gönderdiği ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Pedro'nun vuruşunda top farklı şekilde auta gitti.

90+1'inci dakikada sol taraftan gelişen Fenerbahçe atağında Ferdi Kadıoğlu'nun ceza sahasına ortaladığı topta Rossi müsait pozisyonda yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-3.

Kalan sürede başka gol olmadı ve müsabaka Fenerbahçe'nin 3-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

MAÇTAN NOTLAR:

STAT: Eryaman

HAKEMLER: Halil Umut Meler, Volkan Ahmet Narinç, Hakan Yemişken

MKE ANKARAGÜCÜ: Gökhan Akkan - Malcuit (Dk. 60 Oğuz Ceylan), Radakovic, Mujakic, Yasin Güreler (Dk. 78 Marlon), Tolga Ciğerci, Taylan Antalyalı (Dk. 78 Macheda), Beridze (Dk. 71 Pedrinho), Emre Kılınç, Jese (Dk. 60 Tasos), Ali Sowe

FENERBAHÇE: Altay Bayındır - Gustavo Henrique, Serdar Aziz, Szalai, Osayi Samuel (Dk. 90 Alioski), Crespo, Lincoln Henrique (Dk. 90 Arda Güler), İrfan Can Kahveci (Dk. 72 İsmail Yüksek), Ferdi Kadıoğlu, Valencia, (Dk. 66 Rossi), Batshuayi (Dk. 66 Pedro)

GOLLER: Dk. 3 Batshuayi, Dk. 25 İrfan Can Kahveci, Dk. 90+1 Rossi (Fenerbahçe)

SARI KARTLAR: Malcuit, Yasin Güreler (MKE Ankaragücü) - Osayi Samuel (Fenerbahçe)