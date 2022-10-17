Jorge Jesus sonrası Fenerbahçe'nin vazgeçilmezlerinden biri haline gelen İsmail Yüksek, Avrupa'dan önemli kulüplerin de radarına girdi. Sarı lacivertllerde hem Süper Lig'de hem de UEFA Avrupa Ligi'nde başarılı bir grafik çezen genç oyuncu, A Milli formaya kadar yükselmişti. İsmail için İspanyol ekiplerinin devrede olduğu kaydedildi. İşte detaylar...

2020 senesinde Fenerbahçe'ye imza atan İsmail Yüksek, başarılı çıkışı ile Avrupa'nın da dikkatini çekti. Geçtiğimiz sezonları Anadolu'da kiralık olarak geçiren 23 yaşındaki futbolcu, bu sezon teknik direktör Jorge Jesus ile birlikte önemli bir yükseliş gösterdi. Özellikle Avrupa Ligi'nde oynanan maçlarda hem defansif hem de hücuma katkı noktasında takıma oldukça faydası olan başarılı oyuncu, Jesus'un 'şok pres' sisteminde de kritik bir rol üstleniyor.

DEVRE ARASINDA KULÜBE TEKLİF GELEBİLİR

Sabah'ın haberine göre; sadece 2 ay gibi kısa bir sürede kalitesini ve potansiyelini belli eden İsmail Yüksek, İspanya La Liga'nın önemli takımlarından Celta Vigo ve Villarreal'in scoutlarını peşine taktı. Geçen hafta oynanan Avrupa Ligi'ndeki AEK Larnaca maçında Fenerbahçeli orta saha oyuncusunu canlı takip eden bu iki kulübün, transfer planlamasında yer alan İsmail için devre arasında sarı-lacivertli kulübün kapısını çalabileceği gelen haberler arasında.