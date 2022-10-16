Fenerbahçe'nin Uruguaylı futbolcusu Diego Rossi ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Haberlere göre Rossi, sarı lacivertli takımdan ayrılmak istiyor. İşte gündem yaratan transferin ayrıntıları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe'nin Uruguaylı futbolcusu Diego Rossi'ye dair flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Fotomac.com.tr editörü Ömer Aykut Özaşkın'ın Torcedores muhabiri Wilson Pimentel'den derlediği habere göre Rossi, Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor.

İşte o iddia ve haberde yer alan detaylar...

Flamengo, Fenerbahçe'de forma giyen Diego Rossi'yi yeniden transfer etmek istiyor.

Amerika Birleşik Devletleri ekibi Los Angeles FC'de, 5.5 milyon euro bonservisle Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

Flamengo'nun daha önce de istediği yıldız futbolcu ile görüşmeler, geçtiğimiz hafta yeniden başladı.

Diego Rossi, Türk futbolunda kendini yeterli görmüyor ve bu nedenle kulüpten ayrılmak istiyor.

Flamengo bu kez koz olarak, rekabetçi bir takım oluşturacaklarını ifade ederek, Rossi'yi ikna etmek istiyor. Örneğin Fenerbahçe, "Takım rotasyonu" konusunu fazlasıyla ele alıyor. Başka bir deyişle, Rossi ilk 11'de sürekli yer alamıyor.

İDDİA: JESUS İLE SES TONLARINI YÜKSELTTİLER



Ayrıca, Uruguaylı futbolcu kısa süre önce Teknik Direktör Jorge Jesus ile karşılıklı 'ses tonlarını' yükseltti. Jesus, Beşiktaş'a karşı derbinin bitmesine 1 dakika kala Rossi'yi sahaya sürdü.

"ÖFKEYLE SOYUNMA ODASINA GİTTİ"



Maç bitimine kadar Rossi topa dokunmadı. Gözle görülür bir öfkeyle oyundan ayrıldı. O maçtan beri Diego Rossi ve Jorge Jesus arasındaki ilişki, gergin bir noktaya evrildi.

Ardından, UEFA Avrupa Ligi için Kıbrıs'ta AEK Larnaca ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Diego Rossi, Kıbrıs takımına karşı 90 dakika sahada yer aldı ancak, beklentilerin altında bir performans sergiledi ve saha içinde bulunduğu süre boyunca, çok az katkıda bulundu.

FLAMENGO YÖNETİCİLERİ DÜĞMEYE BASTI



Flamengo'nun futboldan sorumlu başkan yardımcısı Marcos Braz ve futboldan sorumlu yönetici Bruno Spindel, Diego Rossi konusunu dikkatle ele alıyor.

Oyuncu Los Angeles FC'deyken de, onunla ilgilenmişlerdi. Rossi'yi Corinthians, Internacional, Palmeiras da istiyordu.

O sırada Flamengo dahil olmak üzere tüm kulüpler, Rossi'yi kiralamak için müzakerelerde bulunmuştu.

TRANSFERİ 'MİLLİ' ARKADAŞLARI BİTİRECEK



Flamengo'da oynayan Uruguaylı futbolcular Giorgian De Arrascaeta ve Guillermo Varella oyuncuyu gelecek ocak ayında Türk takımından ayrılmaya ikna edebilir.

Flamengo, Diego Rossi ile yakın bir ilişki içinde ve 2023'te, kadrosuna katabilir.

MİLLİ TAKIM SORUNU



Ayrıca Rossi, Uruguay Milli Takımı'na çağırılma konusunda da endişe duyuyor.

Teknik Direktör Diego Alonso tarafından İran ve Kanada'ya karşı hazırlık maçlarına çağırılmasına rağmen, oyuncunun Katar Dünya Kupası'nda yer alacak kadroda olup olmayacağı bilinmiyor.