Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında bu akşam deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak. Eryaman Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Halil Umut Meler yönetecek. Ligde oynadığı son karşılaşmada Kadıköy'de VavaCars Fatih Karagümrük'ü 5-4 mağlup eden sarı-lacivertliler, MKE Ankaragücü'nü de yenerek yoluna kayıpsız devam etmeyi hedefliyor. 6. haftayı 'bay' geçen Jorge Jesus ve öğrencileri, 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve tek yenilgi ile 17 puan topladı.



ANKARAGÜCÜ - FENERBAHÇE MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Ankaragücü: Gökhan, Oğuz, Radakovic, Mujakic, Yasin, Tolga, Emre Kılınç, Taylan, Pedrinho, Beridze, Sowe



Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Serdar, Gustavo, Szalai, Osayi (Alioski), Crespo, İsmail, İrfan Can, Valencia, Batshuayi



YİNE KAPALI GİŞE

Fotomaç'ın derlediği habere göre; bu sezon yeniden Süper Lig'e dönen MKE Ankaragücü ise oynadığı 8 maçta 2 kez kazandı. Bir beraberlik, 5 yenilgi alarak 7 puan elde etti. Fenerbahçe, rakibiyle oynadığı son 2 lig maçını kazandı. 2020-21'de İstanbul'da 3-1 galip gelen sarı-lacivertliler, aynı sezon Ankara'da yapılan karşılaşmayı da 2-1'lik skorla aldı. Eryaman Stadı'ndaki mücadele kapalı gişe oynanacak. Ankaragücü taraftarı biletleri 13 dakika içinde tüketti. Fenerbahçe'ye ayrılan deplasman tribünü biletlerinin de tamamı satıldı.



EMRE MOR ŞOKU!

Fenerbahçe'de Emre Mor, Ankara'ya götürülmedi. Genç yıldızın son idmanda ayak bileğinde burkulma yaşadığı bu nedenle kadrodan çıkarıldığı açıklandı. Sağlık ekibi, Mor'un tedavisine hemen başladı.



6 EKSiK VAR

Sarı-lacivertlilerde Emre Mor'un yanı sıra sakatlıkları devam eden Joshua King, Willian Arao, Miha Zajc, Mert Hakan Yandaş ve Luan Peres zorlu deplasmanda forma giyemeyecek. MKE Ankaragücü'nde sakat ve cezalı futbolcu bulunmuyor.



FERDİ İÇİN SARI ALARM

Üç sarı kartı bulunan Ferdi Kadıoğlu, ceza sınırında yer alıyor. Başarılı futbolcu bugün de kart görmesi durumunda cezalı duruma düşerek Medipol Başakşehir müsabakasında takımını yalnız bırakacak.



DEPLASMANDA ZORLANIYOR

Ligde ve Avrupa'da fırtına gibi esen Fenerbahçe'nin tek sıkıntısı deplasmanlar... Bu sezon ligde 3 kez deplasmana çıkan sarı-lacivertliler son ikisinde puan kaybederken, gol atamadı. Ligdeki ilk dış saha maçında Kasımpaşa'yı 6-0 yenen Kanarya, sonrasında Konyaspor'a Eskişehir'de 1-0 yenildi. Beşiktaş derbisinden ise 0-0 beraberlikle döndü.



MAÇ BAŞINA 3.12 GOL

Ligin en golcü takımı olan Fenerbahçe 8 karşılaşmada 25 kez fileleri havalandırdı. Maç başına 3.12 gibi son derece yüksek bir gol ortalaması ile oynayan Kanarya, kalesinde ise 10 gol gördü. MKE Ankaragücü ise 8 haftada sadece 5 gol atabildi. Kalesinde ise 9 gol gördü.