MKE Ankaragücü - Fenerbahçe maçı ne zaman ve saat kaçta? (Fenerbahçe maçı canlı izle)

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda MKE Ankaragücü ile kozlarını paylaşacak. Sarı lacivertliler ezeli rakiplerinden Beşiktaş ve Trabzonspor'un 1 puan aldığı, Galatasaray'ın ise mağlup olduğu haftayı 3 puanla kapatmak istiyor. Peki zorlu mücadele ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte karşılaşmaya dair detaylar ve maçın muhtemel 11'leri...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 17.10.2022- 01:00 Güncelleme Tarihi: 17.10.2022- 01:00