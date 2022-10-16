Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda MKE Ankaragücü ile kozlarını paylaşacak. Sarı lacivertliler ezeli rakiplerinden Beşiktaş ve Trabzonspor'un 1 puan aldığı, Galatasaray'ın ise mağlup olduğu haftayı 3 puanla kapatmak istiyor. Peki zorlu mücadele ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte karşılaşmaya dair detaylar ve maçın muhtemel 11'leri...
MAÇ NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?
Eryaman Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Halil Umut Meler yönetecek. Karşılaşma saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.
Ligde oynadığı son karşılaşmada VavaCars Fatih Karagümrük'ü 5-4 mağlup eden sarı-lacivertliler, MKE Ankaragücü deplasmanında galip gelerek yoluna kayıpsız devam etmeyi hedefliyor.
Teknik direktör Jorge Jesus'un öğrencileri, ligde 1 maç eksiğiyle haftaya 17 puan ve averajla 4. sırada giriyor.
F.BAHÇE'DE 5 EKSİK
Fenerbahçe, MKE Ankaragücü deplasmanında 5 oyuncusundan yararlanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Joshua King, Willian Arao, Miha Zajc, Mert Hakan Yandaş ve Luan Peres, zorlu deplasmanda forma giyemeyecek.
Öte yandan Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu, sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Ferdi, kart görmesi durumunda Medipol Başakşehir müsabakasında takımını yalnız bırakacak.
DEPLASMANDA ZORLANIYOR
Fenerbahçe, ligde deplasman maçlarında gol yollarında zorlandı.
Sarı-lacivertliler, bu sezon ligde 8 müsabakaya çıkarken, bunların 3'ünü deplasmanda oynadı.
Ligdeki ilk deplasman maçında Kasımpaşa'yı 6-0 yenen sarı-lacivertliler, sonrasında ise gol yollarında suskun kaldı.
Fenerbahçe, Konyaspor karşısında deplasmanda sahadan 1-0 yenik ayrılırken, Beşiktaş deplasmanından golsüz beraberlikle döndü.
MUHTEMEL 11'LER
Ankaragücü: Gökhan, Oğuz, Radakovic, Mujakic, Yasin, Tolga, Emre Kılınç, Taylan, Pedrinho, Beridze, Sowe
Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Serdar, Gustavo, Szalai, Osayi (Alioski), Crespo, İsmail, İrfan Can, Valencia, Batshuayi