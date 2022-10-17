Süper Lig’in 10. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Ankaragücü’nü Batshuayi, İrfan Can Kahveci ve Diego Rossi’nin golleriyle 3-0’lık skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Kanarya’nın hocası Jorge Jesus açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı, "Galibiyetler her zaman iyidir. 3-0 gibi net bir skor aldık. İlk yarım saatte bizim için bazı zorluklar yaşattılar ama önemli olan kazanmaktı." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Ankaragücü'nü Batshuayi, İrfan Can Kahveci ve Diego Rossi'nin golleriyle 3-0'lık skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Kanarya'nın hocası Jorge Jesus açıklamalarda bulundu.

İşte tecrübeli teknik adamın öne çıkan sözleri:

"Galibiyetler her zaman iyidir. 3-0 gibi net bir skor aldık. İlk yarım saatte bizim için bazı zorluklar yaşattılar ama önemli olan kazanmaktı. Oyuncularımı tebrik ediyorum. 3 tane attık, daha fazla da atabilirdik. Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum, Ankara'ya gelen taraftarlarımız bize yardımcı oldular. Şimdi önümüzdeki hafta lig maçı ve ardından olan Rennes maçına hazırlanacağız.

Hafta içi maç yapmayacağız. Cumartesi bir lig maçımız, ardından Rennes maçımız var. Başakşehir ile oynayacağız, zor bir maç olacak ama taraftarlarımız ile birlikte bu maçı da kolaylaştıracağımıza eminim. Hafta sonu taraftarımızdan Altay Bayındır'ı tribüne çağırıp, ona destek vermelerini rica ediyorum."