Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler, bu sezon ikinci kez AEK Larnaca maçında ilk 11'de yer aldı ve iyi bir performans ortaya koydu. 17 yaşındaki oyuncunun teknik direktör Jorge Jesus'tan formayı almak adına ekstra çalıştığı ifade edildi. İşte detaylar...

Sarı-lacivertlilerin futboldaki geleceği olarak gösterilen ve 10 numaralı formanın sahibi olan Arda Güler, Ankaragücü karşılaşması öncesi tam anlamıyla havaya girmiş durumda...

Şu ana kadar fazla üsre alamayan Arda'ya hocası Jorge Jesus, bu sezon ikinci kez ilk 11'de oynama şansını, AEK Larnaca deplasmanında verdi.

Arda ilk olarak UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda deplasmanda 1-1 biten Slovacko mücadelesinde onbirde yer almıştı.

Fanatik'in haberine göre genç oyuncunun, Başkent'te oynanacak olan maçta Jesus'tan bir kez daha formayı kapmak adına antrenmanlarda ekstra motivasyonla çalıştığı bilgisine ulaşıldı.

Henüz 17 yaşındaki yıldız adayı, yarınki mücadelede bu sezon ilk kez bir lig sınavına 11'de başlamayı umut ediyor.