Fenerbahçe'nin, Süper Lig'in 10. haftasında oynayacağı MKE Ankaragücü maçı öncesi kamp kadrosu belli oldu.
Sarı lacivertlilerin Ankara kafilesinde, Joshua King, Emre Mor, Luan Peres, Willian Arao, Mert Hakan Yandaş ve Miha Zajc yer almadı.
Kanarya'da Emre Mor, ayak bileği burkulması sebebiyle kadroda alınmadı.
ALTYAPIDAN 3 OYUNCU
Fenerbahçe'de MKE Ankaragücü maçının kadrosuna 3 altyapı oyuncusu dahil edildi. Sarı-lacivcertlilerde Yiğit Efe Demir, Çağtay Kurukalıp ve Yusuf Kocatürk, teknik direktör Jorge Jesus'tan şans bekleyecek.
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