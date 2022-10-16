Fenerbahçe MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamladı!
Süper Lig’in 10. haftasında 17 Ekim Pazartesi günü MKE Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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Yayın Tarihi: 16.10.2022- 13:25 Güncelleme Tarihi: 16.10.2022- 15:10
Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen idman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlayan sarı laciverliler, bugün Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla maçın oynanacağı kente hareket edecek.