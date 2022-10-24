Fenerbahçe, Jorge Jesus önderliğinde hem Süper Lig'de hem de UEFA Avrupa Ligi'nde başarılı bir grafik çiziyor. Hedefleri doğrultusunda emin adımlarla ilerleyen sarı lacivertlilerde, Jesus'un sistemi sonrası bazı futbolcuların ise yıldızı parladı. Avrupa'dan ve Güney Amerika'dan birçok scout ve kulübün Kanarya'nın maçlarını yakından takip ettiği bilinirken, 2 yıldız için flaş gelişmelerin yaşanması bekleniyor. İşte detaylar... (aspor.com.tr)

Fenerbahçe, Jorge Jesus önderliğinde hem Süper Lig'de hem de UEFA Avrupa Ligi'nde başarılı bir grafik çiziyor. Hedefleri doğrultusunda emin adımlarla ilerleyen sarı lacivertlilerde, Jesus'un sistemi sonrası bazı futbolcuların ise yıldızı parladı. Avrupa'dan ve Güney Amerika'dan birçok scout ve kulübün Kanarya'nın maçlarını yakından takip ettiği bilinirken, 2 yıldız için flaş gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

O isimlerden ilki İsmail Yüksek. Jorge Jesus, takımın başına geçmesinin ardından yeteneklerini farketmesiyle birlikte İsmail Yüksek'i sistemin önemli parçalarından biri haline getirdi. Sahada hocasının güvenini boşa çıkarmayan İsmail ise, çok kısa zamanda piyasa değerini katladıkça katladı. Bursaspor döneminde 350 bin Euro olan değeri 2.3 milyon Euro'ya fırladı. Öyle ki 23 yaşındaki futbolcu A Milli Takım'a kadar yükseldi. İsmail'in yükselen grafiği Avrupa'nın önemli kulüplerinin de gözünden kaçmadı.

İspanya'dan Celta Vigo ve Villarreal, oyuncuyu çok yakından takip ediyor. Öte yandan İsmail'in yüksek temposu İtalya'dan birkaç kulübün de dikkatini çekti. Devre arasında önemli gelişmelerin yaşanması beklenirken Fenerbahçe yönetimi ise boş durmadı. Yönetim yıllık yalnızca 250 bin TL kazanan İsmail'e yeni sözleşme teklif edecek ve takımda kalmasını isteyecek.

"LA LIGA BANA UYGUN"

İsmail Yüksek, 2021'de Fenerbahçe'den kiralık olarak Bursaspor'a gittiğinde verdiği bir röportajda İspanyol ekiplerini çok sıkı takip ettiğini belirterek, "Avrupa'da futbol oynamak isterim. La Liga benim stilime daha uygun. Hedefim orada forma giymek" demişti.

GÜNEY AMERİKA EKİPLERİ DIEGO ROSSI'NİN PEŞİNDE!

Fenerbahçe'nin bir diğer yükselen değeri Diego Rossi cephesinde de önemli gelişmeler yaşanıyor. Uruguaylı futbolcu için Flamengo kolları sıvadı. Flamengo'nun futboldan sorumlu başkan yardımcısı Marcos Braz ve futboldan sorumlu yönetici Bruno Spindel'in, Diego Rossi konusunu dikkatle ele aldığı öğrenildi.

Oyuncu Los Angeles FC'deyken de, onunla ilgilenmişlerdi. Rossi'yi Corinthians, Internacional, Palmeiras da istiyordu. O sırada Flamengo dahil olmak üzere tüm kulüpler, Rossi'yi kiralamak için müzakerelerde bulunmuştu.

Son olarak Süper Lig'de kritik Başakşehir maçında şık bir gol atarak takımına 3 puanı kazandıran Diego Rossi, devre arasında makul bir bonservis bedeline takımdan ayrılabilir. (aspor.com.tr)