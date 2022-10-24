Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen idman salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Sahada koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle antrenmanı sürdüren futbolcular, ardından 2 gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. İdman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Joshua ilk bölümde takımla çalışırken; Mert Hakan Yandaş ve Luan Peres günü tedavi programlarıyla tamamladı. İsmail Yüksek'in ise MR'ının çekildiği ve ciddi bir durum olmadığı belirtilirken; oyuncunun birkaç gün dinleneceği öğrenildi. Sarı-lacivertliler, Rennes ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.